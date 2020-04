Le coronavirus se propage à 4 mètres dans les airs (Etude)

D’après une nouvelle étude le nouveau coronavirus pourrait se propager dans l’air sur environ 4 mètres (13 pieds).

L’étude réalisée dans dans un hôpital de Wuhan et publiée par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies rapporte que le Covid-19 pourrait se propager dans l’air sur environ 4 mètres (13 pieds). Soit plus du double de la distance actuellement recommandée pour l’éloignement social en public.

L’étude, menée par des scientifiques de l’Académie des sciences médicales militaires de Pékin, a testé des échantillons d’air et de surface provenant d’une unité de soins intensifs et d’un service de traitement de coronavirus à l’hôpital Huoshenshan de Wuhan, la ville de la province du Hubei où l’épidémie a commencé.

Selon l’étude, le virus était fortement concentré sur les étages de la salle, ce qui pourrait être dû à «la gravité et le flux d’air provoquant le flottement de la plupart des gouttelettes de virus vers le sol»

«En outre, la moitié des échantillons de la semelle des chaussures du personnel médical des soins intensifs ont été testés positifs», selon l’étude. «Par conséquent, la semelle des chaussures du personnel médical pourrait fonctionner comme des porteurs».

L’agence mondiale de la santé ne s’est pour sa part, pas encore exprimé sur la nouvelle donne.