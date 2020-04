Le Covid-19 est 10 fois plus mortel que la grippe porcine H1N1, selon l’OMS

Le nouveau coronavirus est 10 fois plus mortel que la grippe porcine, également appelée H1N1, qui a provoqué une pandémie mondiale en 2009, a déclaré ce 13 avril l’Organisation mondiale de la santé.

Se référant aux données de plusieurs pays touchés par le Covid-19 , l’OMS affirme que la nouvelle pandémie est beaucoup plus mortelle que celle de 2009 provoquée par la grippe porcine H1N1.

«Les données recueillies dans plusieurs pays nous donnent une image plus claire de ce virus, de son comportement, de la manière de l’arrêter. Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu’il est mortel: 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009», a déclaré le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a également souligné qu’un déconfinement devrait être mis en place «lentement». «Les mesures de contrôle ne peuvent être levées que lorsque les bonnes mesures de santé publique sont en place», a-t-il ajouté.

La nécessité d’un vaccin

Le directeur général de l’OMS a également insisté sur le fait qu’un vaccin efficace était nécessaire pour totalement interrompre la transmission du Covid-19.

«L’ère de la globalisation signifie que le risque de réintroduction et de résurgence du Covid-19 va continuer. Au final, la mise au point et la distribution d’un vaccin sûr et efficace vont être nécessaires pour interrompre totalement la transmission», a-t-il souligné.