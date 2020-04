Le Covid-19 est 10 fois plus mortel que la grippe porcine (OMS)

D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), le coronavirus (Covid-19) est 10 fois plus meurtrier que la grippe porcine qui a provoqué une pandémie mondiale en 2009.

Le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève que le virus Covid-19 pourrait se propager plus facilement dans des environnements surpeuplés et accélérer très rapidement et ralentit beaucoup plus lentement ; en d’autres termes, la descente est beaucoup plus lente que la montée.

Ghebreyesus a ajouté qu’il est conseillé à tous les pays de veiller à ce que lorsque des mesures de séjour au foyer sont utilisées, elles ne doivent pas se faire au détriment des droits de l’homme. L’OMS publiera aujourd’hui ses conseils stratégiques mis à jour pour aider les pays à prendre ces décisions.