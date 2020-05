«Le football m’a dégoûté» dixit un ancien joueur allemand

L’ancien joueur allemand d’origine nigériane, Chinedu Ede, a révélé qu’il jouait au football avec de la drogue et détestait ce sport.

Ede, âgé de 33 ans, était autrefois un coéquipier des stars allemandes Manuel Neuer, Mesut Ozil et Mats Hummels, et a joué pour l’Allemagne à tous les niveaux de la jeunesse U-17 à U-21, mais n’a jamais atteint l’équipe senior.

Edu né à Berlin a commencé sa carrière chez Hertha, puis a également joué pour Duisberg, Union Berlin, Mayence et Kaiserslautern.

Il est ensuite devenu compagnon et a joué pour l’équipe chypriote Anorthosis Famagusta, le FC Twente des Pays-Bas et Bangkok United, avant de retourner à Berlin avec le club de division inférieure VSG Altglienicke.

Edu, qui a maintenant officiellement pris sa retraite du football et s’est tourné vers la musique, a utilisé les paroles «Je détestais le football» et «Devant 60000 en Bundesliga, parfois gaspillé» dans son récent clip intitulé «Réflexion» et a maintenant expliqué la signification de ces lignes.