Le footballeur Ighalo se sépare de sa femme pour manque de respect à sa mère

Marché béninois de l’emploi : 41% des travailleurs perçoivent un bas salaire

Les résultats de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI) réalisée par l’Institut National de la statistique et de l’analyse économique (Insae) indiquent qu’au Bénin, plus de quatre travailleurs sur dix…