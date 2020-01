Le Kenya multiplie les efforts pour contenir une invasion acridienne

Le gouvernement kenyan a lancé une vaste opération de pulvérisation aérienne de pesticides pour arrêter une invasion des criquets pèlerins qui ont provoqué la destruction des cultures dans le nord du pays.

Les criquets ont envahi cette zone le 28 décembre dernier, après avoir franchi les frontières avec la Somalie et l’Ethiopie, le dernier rapport indiquant la présence des insectes dans le comté de Garissa au nord du Kenya.

Le porte-parole du gouvernement, Cyrus Oguna a indiqué dans un communiqué que ses avions stationnés à Wajir avaient réussi à pulvériser des pans des comtés de Wajir et de Mandera, tandis que les comtés de Marsabit et de Garissa devaient attendre pour la prochaine pulvérisation aérienne.

«Des équipes nationales au sol poursuivent le suivi, la mobilisation et la sensibilisation des équipes d’appui au contrôle au sol du comté, et des communautés locales à Wajir et Mandera. Les activités de surveillance ont identifié des essaims de criquets à Leisanyu et Sabuli dans la zone de Wajir et ces derniers ont été pulvérisés», a-t-il déclaré.

«L’opération se poursuit pour la maîtrise totale de la situation et pour éviter toute propagation éventuelle des criquets. Le grand public est également rassuré quant au contrôle effectif de la situation par le gouvernement», a-t-il ajouté.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a souligné que l’invasion acridienne avait été aggravée par les fortes pluies inhabituelles et les inondations qui ont frappé la corne de l’Afrique au cours des derniers mois.

Selon la FAO, chaque kilomètre carré d’un essaim dense peut contenir 50 millions de criquets, consommant 100 tonnes de végétation par jour.