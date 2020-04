Le manager de Man United, Ole Solskjaer, prêt à «exploiter» l’incertitude causée par le coronavirus

L’entraîneur-chef de Manchester United, Ole Gunnaer Solksjaer, a déclaré que son club exploiterait des clubs moins riches lorsque la saison de football reprendrait après la pandémie de coronavirus.

Le football en Angleterre et dans le reste de l’Europe a été fermé pour empêcher la propagation du Coronavirus et l’inactivité du football et le manque de revenus affectent de nombreux clubs européens, certains demandant à leurs joueurs de réduire leurs salaires tandis que d’autres sont en train de se rendre.

En faillite et Solksjaer estime que la situation favorisera Manchester United, l’un des clubs sportifs les plus riches du monde. Selon Forbes, Manchester United pèse 4 milliards de livres.