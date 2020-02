Le Maroc-Etats insulaires du Pacifique : feuilles de route de coopéation dans moult domaines

Le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique ont convenu d’établir des feuilles de route de coopération dans de nombreux domaines notamment la lutte contre les changements climatiques, l’éducation et la formation, l’agriculture et la sécurité alimentaire et le tourisme.

Dans la déclaration de Laâyoune sanctionnant le 3 forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique, dont les travaux ont pris fin ce vendredi à ville de Lâayoune, les deux parties se sont engagées de bonne foi à réaliser les objectifs des feuilles de route de coopération en définissant les domaines, les moyens financiers et les modalités de mise en œuvre des projets sur la base d’une étude préliminaire et une analyse exhaustive du potentiel de coopération et de partage d’expérience du Maroc, lit-on dans la Déclaration de Lâayoune.

Ainsi, le Maroc s’engage à partager son expérience et expertise dans les domaines de la lutte contre le changement climatique à travers une assistance technique et des formations ciblées, l’éducation et la formation à travers une offre de bourses permettant aux étudiants des Etats insulaires du Pacifique de rejoindre les universités et centres de formation, marocains.

Le Royaume s’engage également à renforcer sa coopération avec les Etats insulaires du Pacifique dans les domaines de l’agriculture, des pêches maritimes et de sécurité alimentaire à travers des échanges de visites et des programmes de formation. De même, le Maroc mettra également son expérience dans les secteurs du tourisme et de la santé à la disposition des Etats du Pacifique.

Au niveau politique, les chefs de délégations des Etats insulaires du Pacifique ont affirmé que «la région du Sahara fait partie intégrante du territoire marocain» et considéré que «l’initiative marocaine d’autonomie est la seule et unique solution au différend régional sur le Sahara marocain».

Ils ont à cet égard appuyé les efforts menés sous l’égide exclusive de l’ONU pour parvenir à une solution «réaliste, pragmatique et durable de ce différend régional dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté nationale».

Enfin, les deux parties ont décidé de tenir le 4 forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique dans la région du Pacifique en 2023 et d’évaluer annuellement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Lâayoune.