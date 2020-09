Le Maroc membre de la délégation de haut niveau de l’OIF pour le Mali

Dans un nouveau tweet, ce mercredi 23 septembre 2020, l’ancien président du parlement ivoirien et candidat recalé à la présidentielle d’octobre prochain, Guillaume Soro a appelé les ivoiriens et les peuples africains à faire barrière contre les “troisièmes mandat ” et les “présidences à vie” dans la sous-région.

Exile à Paris depuis quelques mois, l’ex-allié au pouvoir d’Abidjan, Guillaume Soro ne démord pas. Ensemble avec ses pairs de l’opposition, ils sont plus que jamais déterminés à contrer le président Alassane Ouattara de briguer un nouveau et troisième mandat, en violation de la Constitution de Côte d’Ivoire. Usant de son canal habituel, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a annoncé que le mot d’ordre de la “désobéissance civile” entériné par l’opposition, lors de la réunion du dimanche 20 septembre dernier chez l’ex-chef d’État, Henri Konan Bédié, va bientôt entrer dans phase active. « Après l’accord de toute l’opposition ivoirienne unie, la désobéissance civile entrera dans sa phase active et concrète très bientôt », a annoncé Guillaume Soro.

Mieux, il a appelé les Ivoiriens de même que les Africains de la sous-région ouest-africaine à se mobiliser contre les 3e mandats et les présidences à vie. « Je demande aux Ivoiriens et aux peuples de la sous-région ouest-africaine à continuer à se mobiliser contre les 3ème mandats et les présidences à vie », a-t-il laissé entendre.

Ce mot d’ordre à la désobéissance civile fait suite au rejet de certaines candidatures dont celles de l’ex-président Laurent Gbagbo, de l’ancien premier ministre, Guillaume Soro, de Mamadou Koulibaly et autres. En effet, 4 candidats sur 44 ont été validés par le Conseil constitutionnel pour prendre part au scrutin du 31 octobre prochain.

Face à cette situation, l’opposition réclame un report de l’élection dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien.