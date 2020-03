Le millionnaire voit l’enfant faire ses devoirs sous un réverbère : il promet de reconstruire sa maison

Une scène de la vie quotidienne peut nous marquer à jamais. Quand ce petit garçon de 12 ans a été vu sous un réverbère, il ne savait pas qu’on le photographiait, encore moins que sa vie était sur le point de changer !

Une vidéo de Víctor Martín Angulo Córdoba, âgé de 12 ans et originaire du Pérou, est devenue virale après qu’il ait été filmé pendant qu’il faisait ses devoirs sous un réverbère. Sa mère ne pouvait pas payer la facture d’électricité, donc il n’y avait pas de lumière à la maison comme l’a indiqué The Daily Mail.

Parce qu’il voulait finir ses devoirs, le jeune garçon s’était installé à l’extérieur sous un réverbère. Víctor rêve de devenir officier de police plus tard pour pouvoir lutter contre la corruption dans son pays, le Pérou.

Son histoire a été remarquée par le milliardaire de Bahreïn, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak (31 ans). L’homme était déterminé à améliorer la vie du jeune garçon.

Pour le moment, l’électricité fonctionne à nouveau et il est prévu de faire construire une maison sur deux étages pour sa famille comme l’écrit Tubarco. De plus, Yaqoob aidera la maman de Víctor à créer sa propre entreprise. Le millionnaire et philanthrope a décidé de l’aider parce qu’il avait une enfance similaire. Il aidera également financièrement l’école du jeune adolescent.

Víctor et sa mère ont été étonnés que quelqu’un d’un autre continent veuille les aider, mais sont très reconnaissants.

Malheureusement, il y a encore beaucoup de misère partout dans le monde. Pour voir cela, il suffit de regarder les informations. Mais de telles histoires nous rappellent qu’il y a aussi de bonnes personnes et de bonnes actions dans ce monde ! Partagez ce message pour rappeler cela à vos amis.