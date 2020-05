Le ministre ivoirien de la Justice annonce une enquête après des échauffourées à la prison d’Abidjan

Appelés à servir au Tribunal de commerce de Cotonou par le Conseil des Ministres en sa séance du 26 février 2020, en qualité de juges, les magistrats Valentin Vidjannagni Vidéhomè Kpako et Edmond Ahouansou ont été installés dans leurs nouvelles fonctions le mardi 12 mai 2020 en présence de plusieurs acteurs du monde judiciaire.

Pour faire du Tribunal de Commerce de Cotonou cette institution forte en matière de litiges entre commerçants et sociétés commerciales, procédures collectives, affaires maritimes, aériennes…, le ministère de la justice ne ménage aucun effort pour pourvoir la juridiction de ressources humaines qualifiées.

Désormais, Valentin Vidjannagni Vidéhomè Kpako et Edmond Ahouansou siègent en qualité de juges au Tribunal de commerce de Cotonou. Autorisée par la lettre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum en date du 16 mars 2020 au président du Tribunal de commerce de Cotonou portant notification du Décret 2020-098 du 26 février 2020, cette installation a connu la présence de plusieurs acteurs du monde judiciaire.

Assurée par le Procureur Mario Mètonou, cette cérémonie a été l’occasion pour le ministère public dans sa réquisition, de dire son admiration de la dynamique impulsée à l’instance dans le traitement des contentieux. A l’en croire, après deux années d’exercice, le Tribunal de commerce de Cotonou a redoré l’image de la Justice commerciale autrefois lente à agir. Aujourd’hui, les affaires commerciales sont réglées au plus vite.

«En 2017, il fallait 750 jours pour traiter un dossier. Aujourd’hui il faut en moyenne 57 jours pour vider une affaire. Certaines procédures sont faites en 72 heures voire 24 heures. Et les décisions sont mises en ligne pour les rendre accessibles aux justiciables dans un souci de transparence», a fait remarquer le procureur, Mario Mètonou, avant de présenter les deux nouveaux juges et de requérir leur installation.

Zoom sur les deux nouveaux membres du TCC

Pour la circonstance, le Procureur n’a pas manqué de présenter à l’assistance les deux nouveaux juges. Précédemment magistrat au Tribunal de première instance d’Allada, Edmond Ahouansou, y a été juge d’instruction et a présidé la chambre civile, sociale, commerciale avant d’être juge d’exécution de cette juridiction.

Quant au magistrat Valentin Vidjannagni Vidéhomè Kpako, il vient du Tribunal de première instance de Cotonou et a dirigé plusieurs chambres. Multilingue, à savoir l’anglais et le chinois, il est aussi auteur de plusieurs publications. Les deux, fait savoir le Procureur, ont un point commun. Ce sont deux majors de promotion, l’un en Master en droit privé et l’autre en Dea en droit et politique de l’environnement.

Ces deux magistrats mettront leurs talents au profit du Tribunal de commerce de Cotonou, assure-t-il. Heureux de voir son équipe s’élargir, onou, William Kodjoh-Kpakpassou, les mettant ainsi face à leurs responsabilités.

Fonctionnel depuis la fin de l’année 2017, le Tribunal de Commerce de Cotonou (TCC) a compétence dans les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau.

Par Sylvestre TCHOMAKOU