Le petit garçon de 4 ans prie pour son grand-père atteint du Covid-19  (photo)

Tout le monde est touché par cette pandémie de coronavirus. Cependant, pour ceux dont les membres de la famille ou eux-mêmes sont atteint du virus, c’est un cauchemar. Malheureusement, la famille Hanes ne le sait que trop bien.

Brandee Hanes a partagée une photo de son fils qui est devenue virale. Le cliché montre la réalité de beaucoup de familles qui ne peuvent rien faire et se sentent impuissante face à la maladie qui touche un proche. Pour certains, il ne reste que la prière et le besoin de croire que tout va bien se passer.

Sur la photo, nous pouvons voir son fils Owen qui prie pour son grand-père. Au moment de la photo, son grand-père était très malade, hospitalisé en urgence et sous respirateur artificiel.

Dans ces circonstances, Brandee donne des mises à jour quotidienne sur l’état de santé de son père. C’est difficile d’avoir des informations car les médecins lui ont seulement dit qu’il allait bien.

Le coronavirus a déjà fait beaucoup trop de morts. Nous espérons que le grand-père d’Owen et toutes les autres personnes qui sont tombées malades se rétablissent dès que possible ! Pleurons les disparus et réjouissons-nous pour ceux qui s’en sont sortis.

Prenez soin de vous, se retrouver à l’hôpital à cause du coronavirus est une épreuve très difficile, pour vous, pour vos proches, pour le personnel soignant et tous ceux qui restent bien chez eux et font attention, donc protégez-vous et suivez les règles en vigueur s’il vous plait.