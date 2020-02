Le prince Harry et Meghan Markle : un détail pose problème au Canada

Alors que le prince Harry et Meghan Markle démarrent leur nouvelle vie au Canada, un détail pose problème : comment vont-ils s’appeler ? Jusqu’à présent, leur présence sur les réseaux sociaux se faisait sous le nom de «Sussex Royal», mais d’après le Daily Mail, la reine Elizabeth II estime que puisqu’ils ont renoncé à leurs devoirs royaux, cette dénomination n’a plus lieu d’être.

Le terme Sussex ne pose pas problème, puisqu’ils restent duc et duchesse de Sussex, mais le mot «royal» pourrait donc disparaître. Sauf que le couple ne serait apparemment pas prêt à s’en débarrasser tout de suite. Plusieurs sources, dont People, affirment que des négociations auraient actuellement lieu pour déterminer ce qu’il en est.

La voie pas royale

Lorsqu’ils ont annoncé leur départ de la famille royale et vers le Canada, mais aussi la création de leur site dédié à leurs efforts caritatifs, le prince Harry et Meghan Markle n’avaient pas envisagé d’utiliser un autre nom que «Sussex Royal». La preuve : toute leur présence sur Internet, réseaux sociaux inclus, se fait via le «label» Sussex Royal, et ils ont même déposé la marque.

C’était donc sans compter sur Elisabeth II, qui, si elle a affirmé publiquement qu’elle soutenait son petit-fils dans sa décision, n’a manifestement pas l’intention de l’aider à faire du business sur le dos de la famille royale. Sussex oui, mais royal, plus maintenant.