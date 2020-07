Le projet de révision du Code des marchés publics en République du Bénin sur la table des députés

Dans leur volonté d’impulser une nouvelle dynamique à l’exécution des projets d’investissement du Programme d’Action du Gouvernement (Pag) ou de ceux portés par des partenaires privés, les membre du gouvernement réunis en session ce 1er juillet 2020 ont acté la transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017.

Cette réforme projetée vise en effet à renforcer la modernisation de l’Administration publique en optimisant notamment les processus de passation des marchés publics avec un impact significatif sur l’amélioration du climat des affaires.

La nouvelle loi qui sera votée aura donc pour principal but de corriger des dispositions qui ne contribuent pas à l’amélioration de la compétitivité des offres mais, qui tendent à les complexifier ou à allonger les délais de passation des marchés.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs modifications seront apportées à la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 relative au code des marchés publics en République du Bénin. Il s’agit notamment de la suppression de l’exigence de production de pièces administratives dans les dossiers de soumission, l’introduction de nouvelles techniques d’achat en vue d’optimiser les processus et d’accélérer l’exécution des projets, la réorganisation de certains processus et l’introduction de dispositions visant la digitalisation afin de réduire les délais des procédures de passation des marchés publics de deux mois au moins, la révision des dispositions qui contribuent à amplifier les coûts d’accès aux marchés publics, et bien d’autres.

Avec cette dernière modification qui sera apportée, il est proposé de supprimer les frais d’acquisition des dossiers d’appel d’offres ainsi que celle de la garantie d’offres pour les MPME. Pour les autres soumissionnaires, il est prévu la réduction du taux plafond de 3% à 1 % du montant prévisionnel du marché et la fixation, au profit des MPME, d’un taux de 20% d’avance sur les marchés publics non soumis à obligation de cautionnement.

Par Anani Anthelme TOHOUN