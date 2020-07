Le PSG annonce un mercato interne !

La crise sanitaire du coronavirus oblige, ce mercato estival ne sera pas le même comme les précédents. Après le FC Barcelone qui se base sur des ventes et des accords d’échange, le club parisien se met dans la danse, mais autrement. Le Paris Saint-Germain pour cette fois-ci va recruter des joueurs en France à l’interne et ceci à cause de certaines raisons bien fondées.

Habitué à aller faire ses courses à l’étranger lorsque l’heure du mercato sonne, le PSG va changer son fusil d’épaule cet été. Il va essentiellement se concentrer sur les joueurs français selon L’Equipe.

En effet, le marché francophone est moins cher. Avec des pertes estimées à 170 M€, Paris ne va pas faire la fine bouche. Enfin, après les départs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, le club de la capitale doit se soucier de son quota de joueurs hexagonaux en vue de la prochaine Ligue des Champions (2020/2021).

Le Paris Saint-Germain doit inscrire 4 joueurs formés au club et 4 autres formés en France. Il rejoint ainsi, la stratégie de Jürgen Klopp.