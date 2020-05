Le rappeur américain Meek Mill a hâte de visiter ce pays d’Afrique de l’ouest après le Covid-19

Le rappeur américain Meek Mill a exprimé un grand intérêt à un pays d’Afrique de l’ouest. Le rappeur compte bien passer un de temps en Afrique après l’actuelle crise sanitaire mondiale.

Meek Mill voudrait bien venir au Ghana après la pandémie de Covid-19 pour son plaisir et découvrir en plus les richesses et merveilles de ce pays d’Afrique de l’ouest.

Le rappeur l’a fait savoir sur sa page Twitter, exprimant à quel point il avait hâte de venir passer quelque temps dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le Ghana est connu pour un endroit où les touristes et les stars internationales du cinéma et de la musique aiment visiter en raison de sa culture et de son talent et le rappeur est également prêt à venir ressentir la patrie.