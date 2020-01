Le rappeur Lacrim s’en prend à Jazz et Laurent

Le rappeur Lacrim menace les stars de la télé-réalité Jazz et Laurent. Il reproche aux deux stars de faire «trop de bruits» à Dubaï.

Visiblement, Lacrim n’est pas un très grand fan de la télé-réalité et de ses candidats. Tandis que le rappeur de Chevilly-Larue (94) se trouve toujours à Dubaï, où il réside depuis plusieurs mois, il a adressé un message surprenant et peu amical aux 2 stars controversées de la télé-réalité Jazz et Laurent.

Dans une publication, postée sur son compte Snapchat, Lacrim a affirmé que Jazz et Laurent qui sont actuellement les vedettes de l’émission JLC Family diffusée sur TFX, «font trop de bruits (…) avec leurs clashs».

Sans donner les raisons de cette réaction inattendue, il assure vouloir «commencer à se mettre» sur Jazz et Laurent, estimant qu’ils nuisaient à sa tranquillité alors que le couple et leurs amis résident également à Dubaï.

Une menace a peine masquée qui a évidemment provoqué de nombreuses réactions d’internautes qui s’interrogeaient bien souvent sur les motifs de cette embrouille.