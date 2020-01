Le rappeur Sadek envoie un message choc à la femme qui prétende être enceinte de lui

En plein cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux depuis le début de l’année suite aux accusations d’une jeune femme qui affirme être enceinte de lui, le rappeur français Sadek vient de sortir de sa tanière.

Le but de cette sortie était de rétablir la vérité autour de cette folle rumeur qui s’est répandue sur les réseaux sociaux et qui indique qu’il aurait trompé sa femme et d’annoncer vouloir poursuivre en justice cette demoiselle pour accusation sans aucune preuve fondée.

Dans un ton virulent, Sadek a adressé un long message sur son compte Instagram à la jeune femme.

«Regardez là bien cette grande folle, elle va servir d’exemple à tous les gens mal-intentionnés qui pensent que la vie c’est gaufrette, je ne vais ni la tapper, ni rien de la sorte par contre je vais jamais la lâcher, tu peux avorter t’excuser devenir bouddhiste si ça te fait plaisir je vais jamais te lâcher. Sois patiente tu vas payer pour ce que tu as fait, sois en certaine, tu penses que c’est un jeu ??» a-t-il d’abord posté avant de poursuivre :

«Tu penses que tu peux t’inventer une vie avec moi et quand ça te chante dire que c’est fini t’as essayer de détruire ma famille t’as inventer des conversations des dates des lieux avec toi même tout ça pour des placements de produits douteux .

Tu t’es faite engrosser au hasard et parce que tu as une vidéo de moi qui date de je sais pas quand dans ton téléphone tu pensais que ça suffirait … si toutes les filles à qui j’ai mis les doigts dans la bouche dans ma vie étaient enceintes de moi j’aurai monter une équipe de foot avec les remplaçants».