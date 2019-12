Le rappeur The Game voulait mourir avec 50 Cent. Ce qui s’est passé

Après avoir révélé qu’il avait refusé une faveur à Michael Jackson ou mis un sacré coup de pression au mogul de Death Row Suge Knight, le rappeur américain The Game vient faire une nouvelle révélation étonnante.

Le rappeur a dévoilé cette idée qu’il avait de se voir mourir avec Fifty, façon Biggie et Pac. Une vision des choses très particulière n’est-ce pas!

En effet, The Game et 50 Cent était en plein beef dans les années 2000/2010. C’était des clashs pas possibles en cette époque. Et dans cette atmosphère très hard, les deux rappeurs auraient très bien pu connaître des destins tragiques, à la manière de Notorious B.I.G. et Tupac Shakur. Heureusement le pire a été évité.

Dans une interview accordée HipHopDX, le rappeur est revenu sur cette époque. Il a expliqué qu’il a longtemps gardée cette idée en tête. «Je voulais que ça se termine comme ça. Parce que quand vous êtes jeune, vous êtes complètement stupide, mec. Je pensais, d’une façon étrange, que c’était hip-hop. On était supposés mourir dans ce truc. Mon état d’esprit, c’était : “Si je dois être tué à New York, parce que j’ai enregistré l’intégralité de The Doctor’s Advocate à New York. Je suis resté à New York 60 jours, et j’ai fini l’album, c’est pour cela que j’avais Busta [Rhymes] et Nas, c’était plus East Coast mais j’avais toujours mon style West Coast. Je pensais que même si j’étais tué à New York, quand 50 irait à l’ouest, mes homies, mes fans allaient le tuer”».

Les rappeurs désormais en bons termes

Ajoutant qu’il pensait également à un scénario vice-versa, il réitère n’en avoir eu «vraiment n’en avoir rien à foutre» à l’époque. Constamment armé à ce moment de sa carrière, The Game admettra avoir agi «comme un p***** d’idiot».

Il emportait avec lui jusqu’à 50 armes à feu dans l’une de ses voitures , et la personne en charge de le fournir le contactait directement sur son téléphone portable. Un jeu dangereux. Ce que le rappeur semble trouver amusant en 2019 :

«J’achetais ces trucs, et je n’en faisais rien. […] J’étais en mode stupide, mec». Au final, lui et 50 Cent finiront par faire la paix publiquement en 2018 : «Je suis cool avec 50, ce qui s’est passé, c’était il y a 12 ans. […] Plus personne ne prête attention à ça». Et si l’histoire avait été différente ?