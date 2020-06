Le rappeur TI s’apprête à donner un cours sur la musique Trap

Le chanteur, auteur-compositeur et acteur américain chevronné, Tip Harris aka TI, est prêt à emmener des étudiants universitaires dans une classe sur la musique Trap.

L’activiste et homme d’affaires enseignera les aspects financiers de la musique Trap à la Clark County University cet automne.

TI donnera une conférence aux côtés du Dr Melva K. Williams, un universitaire renommé du hip hop. Le cours de premier cycle combinera l’histoire de la musique piège aux côtés de l’économie derrière sa montée fulgurante, ce qui en a fait un essentiel du 21e siècle.

C’est Billboard qui a révélé les nouvelles du cours. Astuce Harris est vraiment enthousiasmé par l’opportunité de partager sa richesse de connaissances.

«Je suis ravi de partager mes expériences et toutes les ressources et informations dont je dispose qui peuvent être un atout pour l’avenir. Les drogues existent depuis aussi longtemps que les humains sont sur terre et la musique existe également depuis un certain temps. Le point commun qui relie les deux est ce qui fait de la musique trap une force dominante dans la culture d’aujourd’hui», a-t-il déclaré.