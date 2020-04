Le roi de Thaïlande enfreint les règles du confinement avec 20 copines

Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté ce lundi les accusations lancées par des diplomates africains et américains selon lesquelles des Africains sont discriminés dans la ville de Guangzhou sous prétexte de lutte contre le Covid-19, annonce Reuters.

Les ressortissants de pays d’Afrique ne sont pas discriminés en Chine, assure ce lundi 13 avril la diplomatie chinoise qui accuse les États-Unis d’essayer d’exploiter la situation pandémique du Covid-19 pour nuire aux relations entre Pékin et les nations africaines.

«Il n’y pas de discrimination contre les frères africains en Chine», a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cité par Reuters. M.Zhao a insisté sur le fait que tous les étrangers étaient traités de la même manière.

«Il est irresponsable et immoral de la part des États-Unis de semer la discorde. […] Leur tentative de dresser l’Afrique contre la Chine ne réussira pas», a-t-il ajouté.

Des Africains dénoncent des discriminations

D’après Reuters, le consulat américain de Guangzhou a conseillé aux Afro-Américains d’éviter la zone métropolitaine de Guangzhou. Il a par ailleurs signalé que les autorités de la ville ont ordonné aux bars et restaurants de ne pas servir les personnes qui «semblent être d’origine africaine», et ont introduit des tests obligatoires et le confinement pour toute personne ayant des «contacts africains».

L’agence de presse poursuit qu’un groupe d’ambassadeurs africains à Pékin a écrit au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour attirer son attention sur les discriminations dont des Africains qui habitent Guangzhou disent être victimes.

Jeudi 9 avril, France 24 a publié plusieurs témoignages de ressortissants africains habitant Guangzhou qui affirment être victimes de discrimination suite à des rumeurs sur un grand nombre de cas du Covid-19 enregistrés au sein d’une communauté africaine locale depuis que la ville est sortie du confinement le 27 mars.

Il se plaignent notamment d’avoir été expulsés de leur logement ou empêchés d’y entrer. Certains disaient avoir été contraints de dormir dans les rues. Des hommes d’affaires venus d’Afrique disent avoir été chassés de leur hôtel.