Le Sénégal lève 55 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA

Le gouvernement du Sénégal par le biais de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a levé, vendredi, sur le marché financier de l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA) un montant de 55 milliards FCFA (environ 93,500 millions de dollars) au terme de son émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 36 et 60 mois, a appris APA auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.

L’opération a été un franc succès. En effet, les autorités sénégalaises qui recherchaient 50 milliards FCFA se sont retrouvées avec un montant global de soumissions provenant des investisseurs de 128,112 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 256,22%.

Sur le montant des soumissions, le trésor public sénégalais a, pour des raisons de coûts, retenu 55 milliards de FCFA et rejeté les 73,112 milliards de FCFA restants. Ce qui donne un taux d’absorption de 42,93%.

Selon l’agence UMOA-Titres qui organisait l’opération, le remboursement des OAT à 36 mois interviendra le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée par l’émetteur au 10 février 2023. Quant au paiement des intérêts, il se fera à un taux d’intérêt de 5,8% l’an dès la première année.

Concernant le remboursement des OAT à 60 mois, il se fera le 10 février 2025 alors que le paiement des intérêts à un taux de 6% l’an dès la première année.

C’est la deuxième émission d’OAT que l’Etat du Sénégal réalise depuis le début de l’année 2020 après celle du 10 janvier dernier qui lui a permis de lever un montant de 38,500 milliards FCFA.

Ces émissions de titres publics entrent dans le cadre de la politique d’endettement actuelle des autorités sénégalaises et qui est de plus en plus orientée vers le choix d’instruments innovants comme les obligations assimilables et les adjudications ciblées réservées à des spécialistes en valeurs du Trésor.