Le Sénégal obtient 55 milliards FCFA des investisseurs du marché financier de l’UMOA

Enfin, l’accès au financement des projets répondant aux besoins environnementaux, sociaux et aux impératifs de développement durable, ne sera plus un casse-tête dans l’espace de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa). Le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) vient de mettre en place un guide pour l’émission d’obligations vertes («Green, social and Sustainable Bonds»).

L’espace UMOA vient de se doter d’un levier important pour le financement de l’environnement, l’écologique, socialement responsable et durable. S’adressant aux émetteurs d’obligations qui souhaiteraient bénéficier d’un label vert, social ou durable «label GSS» pour leurs obligations, ce guide a pour vocation de promouvoir la création et le développement des marchés financiers, en détaillant les engagements et le cahier des charges auxquels les émetteurs doivent s’astreindre.

Ainsi, les émetteurs souhaitant que leurs obligations bénéficient d’un label vert, socialement responsable, ou durable sur le marché financier de l’Uemoa, doivent se conformer à l’ensemble des éléments décrits dans ce guide.

L’outil, établi en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, s’appuie principalement sur les principes édictés par l’Association internationale des Marchés des capitaux (ICMA), l’un des deux référentiels de finance durable dans le monde. Tout ceci en prenant en considération les spécificités du marché financier régional.

Le CREPMF propose 4 différents types d’obligations GSS en fonction de la nature du recours des créanciers. Il s’agit des obligations vertes, socialement responsables ou durables (Use of proceeds bonds); des obligations vertes, socialement responsables ou durables garanties par les revenus (ou ‘Use of proceeds revenue bonds’); des obligations vertes, socialement responsables ou durables spécifiques à un projet (ou ‘Project bonds’) et des obligations vertes, socialement responsables ou durables titrisées (ou ‘Securitized bonds’).

Rappelons que dans le domaine de la finance environnementale, les «obligations vertes» sont des instruments financiers à revenu fixe proposés comme l’un des moyens de financer la transition énergétique et/ou l’atténuation des effets du changement climatique et de la pollution ou des bulles de chaleur urbaines.

Selon le Climate Bond Standards Board (CBSB), les obligations Climat permettent d’emprunter en fonction d’avantages économiques futurs espérés, pour permettre les investissements nécessaires aujourd’hui en vue d’obtenir ces avantages futurs.

Par Félicienne HOUESSOU