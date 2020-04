Le «sexting» à l’ère des réseaux sociaux : une pratique aux conséquences dévastatrices

Le «sexting», c’est le fait d’envoyer par téléphone portable des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel. Aujourd’hui, c’est presque une pratique banale dans un monde ultra connecté où tout peut se partager via internet.

Nike et sa copine Nancy aiment bien s’envoyer des photos et petites vidéos à caractère sexuels pour se témoigner leur amour réciproque. Mais c’est sans compter que la rupture peut intervenir à tout moment et chacun prendra son chemin. Ainsi quand tout est rose, on s’envoie des SMS, et en un rien de temps on s’échange des photos coquines.

En effet, pour certains adolescents voire des adultes, avoir sur son téléphone une photo de sa copine ou de son copain, de son ou sa partenaire tout nu, c’est afficher qu’on a une vie sexuelle. C’est comme avoir des images érotiques via le numérique.

Une adolescente ayant requis l’anonymat parle même du sexting comme d’une forme de «rapports sexuels protégés. «Avec ce genre d’image qui excite, on ne peut pas tomber enceinte ou attraper des IST», explique-t-elle.

Aussi, des jeunes s’envoient-ils ces images pour des raisons diverses et variées. Par exemple: pour draguer quelqu’un avec qui ils espèrent sortir. Parce que quelqu’un leur a déjà envoyé une photo à caractère sexuel et qu’ils se sentent obligés d’en faire autant. Et dès qu’ils sentent que l’être désiré affiche un certain consentement, ces images accélèrent sa décision et rendent plus romantique la relation.

Les conséquences du sexting…

«Une fois que tu as envoyé une photo avec ton portable, elle ne t’appartient plus, et tu ne peux pas maîtriser la façon dont les destinataires vont s’en servir ni l’effet que ça aura sur ta réputation», explique Léonard Adjako, conseiller en .e réputation et coach formateur.

Et selon Amanda Lenhart, chercheuse au centre de recherche Pew et auteur d’une enquête sur le sexting : «Il n’a jamais été aussi facile de transmettre et de sauvegarder les traces d’une erreur ou d’une mauvaise action pour les montrer à d’autres. Des témoignages sur comment le sexting a détruit la réputation de jeunes et d’adolescents innocents et naïfs fusent depuis quelques années mais cela ne décourage pas encore ceux qui s’y adonnent.

«J’ai une élève qui sortait en cachette avec un garçon. Un jour, elle lui a envoyé une photo d’elle toute nue, et lui a fait pareil. À peine deux jours après, son père a contrôlé son téléphone. Il a découvert les messages, et ça lui a mis un coup terrible. Alors, il lui a parlé, et elle a tout avoué. Je sais qu’elle s’en veut pour ce qu’elle a fait ; mais en tout cas, ses parents étaient vraiment choqués et bouleversés ! Ils ne savent même pas s’ils peuvent lui faire à nouveau confiance», narre un professeur d’anglais.

C’est un fait que le sexting rabaisse tant celui qui envoie les messages que celui qui les regarde. «Je me dégoûte tellement. Je suis franchement déçue par moi-même», confie une ado dont le copain l’a poussée à lui envoyer un sexto.

Sexting, l’autre forme de vengeance…

Des photos d’une personne nue sont transférées en masse par le destinataire pour amuser ses amis. Après avoir été plaqués par leur copine, des garçons se vengent en diffusant des photos d’elle toute nue. Il suffit pour qu’une relation amoureuse prenne fin pour que la spirale de la vengeance se mette en place.

Et c’est bien tard de chercher à rattraper le coup. Le cas Clara au Bénin en est une illustration. Dans de nombreux cas, l’envoi de photos d’une fille ou d’un garçon nus a été assimilé à un abus sexuel sur enfant ou à la diffusion d’images pornographiques de mineur. «Les jeunes qui envoient ou publient ses images peuvent être jugés comme des délinquants sexuels», explique Gérald Agbéko, un jeune juriste.

Par Anielle DAGBEWAETO