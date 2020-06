Le soleil est de retour et Iris Mittenaere bronze avec un blazer très sexy

L’été arrive à grands pas. Il faut donc s’équiper ! Iris Mittenaere nous montre alors ses nouvelles lunettes de soleil. Mais ce n’est pas tout ! La Miss France porte un blazer blanc très sexy qui la met bien en valeur.

Depuis la fin du confinement, Iris Mittenaere nous poste alors régulièrement de belles photos. Pour la dernière série, la jeune femme est en collaboration avec une marque de lunette. Pour autant, le modèle est canon !

Mais hier soir c’est autre chose qui préoccupait la belle jeune femme. Elle se lançait donc dans le visionnage de la dernière saison de 13 Reasons Why. Iris Mittenaere est à fond ! Elle compte y passer la nuit quand… elle se fait spoiler !

Alors, en story, elle exprime sa colère face au petit malin qui vient de lui révéler la fin de la saison. Mais bon, ce n’est pas pour autant que l’ex Miss France ne va pas regarder.

Il faut dire que la dernière saison s’annonce explosive ! On a hâte de pouvoir regarder tous les épisodes . Et bien sûr on croise les doigts pour ne pas se faire spoiler !