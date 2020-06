Léana s’affiche sur les réseaux sociaux en maillot de bain avec ses courbes rebondies

Ce samedi 27 juin, Léana a réjoui le cœur de ses nombreux fans dévoilant une photographie d’elle vêtue d’un maillot de bain parfaitement ajusté qui a embrasé la toile.

Léana est bien reconnue. En 2017 lors de sa participation à la cinquième saison des Princes et Princesses de l’amour, la jeune femme de 20 ans s’es illustrée et ensuite dans les dixième et onzième saisons des Anges de la téléréalité. Très active sur les réseaux sociaux, la belle femme ne cesse d’enflammer sa communauté Instagram avec de belles photos.

En effet, ses courbes rebondies sont en effet les fétiches arrogants grâce auxquels elle charme une communauté entièrement acquise à sa cause. Et ce n’est certainement pas le confinement qui aura freiné son rythme de publication…

Comme l’indique le site Voici.fr, dorénavant libre, la brune incendiaire a retrouvé le chemin des plages. Et cette fois, c’est avec un maillot de bain blanc parfaitement échancré qu’elle a naturellement pris la pose agenouillée dans le sable.

«Au début y’avait rien de compliqué», écrit-elle en légende d’une photographie qui a immédiatement reçue un accueil positif. Le footballeur et rappeur Dinor salue ainsi «la plus belle d’Insta» tandis que son amie Maddy Burciaga s’enflamme silencieusement.

De nombreux autres anonymes ont également participé au festival de louanges : «Tu vis ta meilleure vie toi», «Magnifique comme toujours», «Magnifique bébé !», «La plus belle femme au monde», pouvons-nous lire dans l’espace de commentaires. Un vrai succès qui devrait lui donner envie de profiter encore un peu plus des chaleureux rayons de l’astre du jour.