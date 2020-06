Lecce – AC Milan : Ibrahimovic et les siens empochent les trois points !

Désormais il s’affiche 7e au classement de la Série A. L’AC Milan vient de faire un très bel retour au championnat italien en laminant Lecce par un score débordant de 4-1.

Toujours en course en vue d’une qualification pour la prochaine édition de Ligue Europa, l’AC Milan a préservé ses chances en vue de cet objectif en allant gagner sur le terrain de Lecce ce lundi 22 juin pour le compte de la 27e journée.

Avant le match, Stefano Pioli au cours d’une conférence de presse avait demandé à ses attaquants de l’efficacité et plus d’ardeur pour cette rencontre. Le message est parfaitement passé, vu que pour une fois le travail a été bien fait aux avant-postes, avec 11 tirs cadrés, dont quatre qui ont fini au fond des filets. Et les réalisations ont été signées par quatre joueurs différents.

C’est Samu Castillejo qui a été le premier à frapper sur une relance de Hakan Calhanoglu (26e). L’équipe locale a ensuite réussi à recoller à la marque, mais son soulagement n’a été que de courte durée (54e). À peine une minute plus tard, les Milanais sont repassés devant grâce à Giacomo Bonaventura (55e). Puis, Ante Rebic profitait à son tout d’un «assist» de Calhanoglu pour marquer son 7e but en autant de parties.

Enfin, le succès des Milanais a été conclu par l’ancien Lillois Rafael Leao (77e), buteur de la tête et dans le but vide, sur un service de Conti. A noter, côté milanais, encore une prestation très convaincante de l’ Algérie Ismael Bennacer, même s’il n’a pas été décisif. Par le biais de cette victoire, AC Milan compte le même point que la Napoli (39 points), mais reste toujours derrière les napolitains pour différence de goal average.

Par Josias Honvou