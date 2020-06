Les Charmois Niortais ont repris l’entraînement !

Plus de trois mois sec de suspension due à la crise sanitaire du coronavirus, le club français évoluant en Ligue 2 a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi 29 juin 2020. La spécialité est que le nouveau coach Sébastien Desabre aussi a marqué sa présence.

Les charmois niortais ont repris avec leur sport passion, après avoir passé différents tests médicaux vendredi 26 et samedi 27 juin. Selon les informations, aucun joueur, ni membre du groupe n’est testé positif au Covid-19. Un résultat, qui par la suite a lancé Saturnin Allagbé et ses coéquipiers à retrouver le chemin de l’entraînement.

«C’est un moment important, cela faisait quand même longtemps qu’on n’avait pas senti le terrain, les ballons et l’odeur de la pelouse. On est dans une semaine où nous allons évaluer progressivement le retour en forme des joueurs, on doit doser le travail», a déclaré le nouveau manager des Charmois niortais, Sébastien Desabre qui vient juste d’être recruté. Cette séance d’entraînement est d’ailleurs la première qu’il est entrain de participer avec ses poulains.

Notons qu’à cette séance, on observe la présence de 22 joueurs, dont plusieurs jeunes du centre de formation, étaient présents pour cette reprise. Seuls manquaient à l’appel Louis Ameka Autchanga, toujours retenu au Gabon, et Ibrahima Conte, qui poursuit sa rééducation à Capbreton.