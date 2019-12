Les familles Beckham, Mariah Carey, Hugh Jackman et Heidi Klum : voici comment ils fêtent Noël

Les stars célèbrent Noël en famille. L’occasion pour elles de partager à leurs fans quelques instants de vie privée sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour les stars de partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Entre meilleurs vœux et selfies de famille, les célébrités sont toujours particulièrement actives durant cette période.

Mardi soir, à l’occasion du réveillon de Noël, Victoria Bekcham a ainsi partagé plusieurs images de sa précieuse famille. D’abord David, son époux, bonnet rouge sur la tête, puis ses fils et leur père et enfin ses trois garçons et leur petite sœur Harper.

Heidi Klum elle aussi était bien entourée puisque c’est avec ses enfants, dont elle a pris soin de cacher les visages, mais également avec son fiancé, l’ancienne star des Tokio Hotel, Tom Kaulitz, et son frère jumeau Bill, qu’elle a posé à côté du sapin.

Britney Spears, de son côté, a offert à ses fans une vidéo dont elle seule à le secret, montrant avec entrain sa nouvelle robe blanche spécialement achetée pour l’occasion. Elle a également rappelé à ses admirateurs de ne pas oublier de «laisser un cookie et du lait au pied du sapin». Dans une deuxième publication, l’artiste a dévoilé les impressionnantes décorations qui entourent sa majestueuse demeure.

Mariah Carey, la reine incontestée de Noël, a pour sa part publié trois instants familiaux avec ses enfants, jouant ensemble dans la neige.

C’est par un simple mais efficace selfie que Hugh Jackman et sa femme ont de leur côté souhaité un joyeux Noël à tout le monde. Pareil du côté de Nicole Kidman et son époux Keith Urban.

Laura Dern et Courteney Cox se sont de leur côté retrouvées avec leurs enfants pour une photo de groupe. Une tradition qui dure depuis 14 ans.