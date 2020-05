«Les joueurs ont peur du retour de la Premier League», Sergio Aguero

En quête de renforts offensifs, le Real Madrid aurait coché le nom de Raúl Jiménez. Et l’attaquant de Wolverhampton n’a pas manqué de confier qu’une offre des Madrilènes ou du FC Barcelone pourrait le pousser à reconsidérer son avenir en Premier League.

Interrogé au sujet de son avenir par ESPN, le principal intéressé n’a pas caché qu’il était flatté de voir autant de clubs annoncés comme étant sur ses trace bien qu’il veuille rester en Premier League, tout en affirmant qu’il ne réfléchirait pas à deux fois si la Casa Blanca ou même le FC Barcelone venaient à le solliciter.

«J’ai découvert sur les réseaux sociaux qu’on m’envoyait au Real Madrid, à Chelsea, à Manchester United, à Arsenal, et chaque jour sort une nouvelle équipe qui me voudrait. Mais il faut rester calme. Si on parle c’est parce que je fais bien les choses, mais ça me plairait de rester en Angleterre. J’y suis heureux, adapté et l’idée me plait», explique Raúl Jiménez dans des propos rapportés par AS, avant de se montrer clair sur ses intentions dans le cas où une proposition lui parvenait de la part du Real Madrid ou du FC Barcelone.

«Si une proposition du Real Madrid ou du Barça arrive, c’est évident que tu ne laisses pas passer une opportunité comme celle-là. Mais si je reste ici, je me battrai pour la qualification en Ligue des Champions et pour des choses importantes», a-t-il lâché. Reste à savoir si l’un des deux géants espagnols répondra à cet appel du pied dans les prochaines semaines.