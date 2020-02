Les Journées africaines de l’écologie et du changement climatique prévues à Yamoussoukro

Le lancement officiel de la 3è édition des Journées africaines de l’écologie et du changement climatique (JFAC 2020) devant se dérouler du 16 au 21 mars 2020 à Yamoussoukro, est prévu le 10 février 2020, rapporte une note transmise mardi à APA.

«Le lancement officiel des Journées africaines de l’écologie et du changement climatique (JFAC 2020) se fera le 10 février 2020 dans un réceptif hôtelier», a annoncé le ministre ivoirien de l’Environnement et du développement durable, lors d’une réunion à son Cabinet, à Abidjan le 3 février dernier.

Ces journées, placées sous le thème «Transition écologique dans les territoires et employabilité des jeunes», dira-t-il, visent à «toucher le plus grand nombre de personnes et mettre toutes les populations ivoiriennes de l’intérieur au cœur des problématiques environnementales».

En vue d’une réussite de l’évènement, le ministre de l’Environnement et du développement durable, a eu une séance de travail avec le Conseil régional du Bélier (centre), représenté par son 2è vice-président, M. Raymond Konan et le directeur de Cabinet, M. Eugène N’Guessan.

Déroulant les grandes activités de ces JFAC 2020, le président du Comité d’organisation, M. Moïse Aboua Assi, chef de Cabinet du ministère de l’Environnement et du développement durable, a évoqué des actions de formations au profit des jeunes de la Région.

M. Aboua a annoncé une caravane de sensibilisation dans les communes et sous-préfectures du District autonome de Yamoussoukro, de même qu’une action de planting d’arbres pour la journée internationale des forêts et un concert ouvert au grand public.

Il est en outre prévu des prix et des distinctions en vue de récompenser les innovations écologiques. Un accent devrait être mis sur l’éco-tourisme de la région. Le Vice-président du Comité d’organisation, M. Louis Serge Tio, s’est félicité de la «marche prometteuse et sûre vers la réussite de cette 3è édition des JFAC».

La 3è édition des Journées africaines de l’écologie et du changement climatique est soutenue par le Sénat, le Conseil régional du Bélier, et des partenaires techniques et financiers qui ont d’ailleurs marqué leur intérêt quant à l’organisation de ces journées dans la région.

Les JFAC se veulent une plateforme africaine de partage d’expériences et de vulgarisation de bonnes pratiques écologiques. Divers partenaires techniques et financiers sont à pied d’œuvre pour offrir cet important événement aux populations du Bélier, région abritant le District de Yamoussoukro.