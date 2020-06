Les légumes crus, à éviter pour maintenir le ventre plat

La consommation des fruits est bénéfique pour la santé si ils sont cuits ou légèrement chauffés. En effet, les crudités ont souvent tendance à gonfler dans le ventre.

La cause est que les crudités renferment d’importantes fibres qui se fermentent et produisent des gaz qui se répendent dans l’estomac et l’intestin. Ce qui crée donc un grossissement du ventre.

C’est pourquoi, lorsqu’on désire aplatir le ventre, il est important d’éviter la consommation abusive de ceux-ci. Cependant, il urge de rappeler que les crudités ne font pas grossir tous le reste du corps. Au contraire, ils sont excellents pour un régime.