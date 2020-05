Les plus grandes surprises de l’histoire du sport

La glorieuse incertitude du sport ça vous parle ? Depuis que le sport est devenu spectacle, les exploits des champions sont suivis par les spectateurs du monde entier. Et parfois, on assiste à des exploits peu communs, des moments rares où le favori s’incline contre toute attente face à un adversaire moins connu ou que présumé inférieur. Retour sur quelques moments sportifs qui ont échappé à la logique pour entrer dans la légende.

Football : Le miracle de Berne, 1954

L’Allemagne, championne du monde de foot, une surprise ? L’affirmation pourrait faire sourire si l’on ne se replace pas dans le contexte particulier de l’après-guerre. À cette époque, la République fédérale allemande (RFA) est un pays en reconstruction et son équipe nationale ne part pas avec les faveurs des pronostics lorsqu’elle parvient en finale de cette coupe du Monde 1954 disputée en Suisse.

En face, la golden team hongroise, championne olympique en titre et invaincue depuis 37 matches, fait figure d’ogre. Elle possède dans ses rangs le meilleur joueur de l’époque Ferenc Puskas et produit un football total qui est depuis passé à la postérité.

Sur le terrain, les Magyars mènent rapidement 2 à 0 après huit minutes seulement et semblent se diriger vers une victoire facile.Mais les Allemands, pugnaces et sans complexe, vont réussir l’impensable et l’emporter 3 buts à 2, laissant le public médusé après ce tremblement de terre footballistique. Plus de 66 ans après les faits, le miracle de Berne reste dans les mémoires comme un des plus grands évènements de l’histoire du ballon rond.

Boxe : Buster Douglas déboulonne Mike Tyson (1990)

En février 1990, c’est un Iron Mike au sommet de la gloire qui débarque à Tokyo pour une défense de titre mondial des poids lourds qui s’annonce comme une formalité. Fort d’un bilan de 37 victoires (dont la majorité par K-O) pour zéro défaite et de la peur qu’il inspire à ses adversaires, Tyson ne peut raisonnablement pas perdre contre James “Buster” Douglas, alors classé 7e dans la hiérarchie et à qui l’on promet un très mauvais sort.

Mais ce dont le champion du monde ne se doute pas, c’est que son pire adversaire est lui-même. Depuis des mois, Tyson multiplie les frasques et les excès. Son existence n’est déjà plus celle d’un sportif de haut niveau et c’est en net surpoids qu’il se présente sur le ring face à un Douglas déterminé.

Mike Tyson n’est pas prêt physiquement, et au 10ème round, Buster l’envoie au sol à la stupéfaction générale. Le mythe est tombé. James Douglas, après ce bref moment de gloire, perdra quant à lui son titre mondial dès son match suivant face à Evander Holyfield.

Poker : Chris Moneymaker crée la sensation à Las Vegas (2003)

Avec un nom pareil, Chris Moneymaker était prédestiné à connaître la gloire. Pourtant qui aurait cru en 2003 que ce modeste joueur amateur allait changer la face du poker international. Travaillant à l’époque comme comptable à Atlanta, Moneymaker joue anonymement au poker sur Internet comme tant d’autres.

Jusqu’au jour où, après avoir gagné un tournoi en ligne pour lequel il a parié quelques dollars, il obtient le droit de s’aligner aux World Series of Poker à Las Vegas, le championnat du monde.Inconnu de tous, Chris va déjouer tous les pronostics et battre les meilleurs pros pour remporter le tournoi au terme d’un véritable conte de fées. Aujourd’hui devenu un personnage emblématique, Chris Moneymaker est l’une des figures les plus emblématiques du jeu

Tennis : Gustavo Kuerten, roi de la terre battue en 1997



Soyons honnêtes, peu de fans de tennis, y compris les spécialistes avaient entendu parler de Gustavo Kuerten avant ce fameux mois de mai 1997. Arrivé à Roland-Garros pointant au 66ème rang mondial, le brésilien de vingt ans aux tenues colorées est alors parfaitement inconnu du grand public.

Au 3ème tour, il se révèle en dominant l’ancien vainqueur Thomas Muster en cinq sets. On se dit que l’exploit sera sans lendemain, mais Kuerten continue sa route, il bat le tenant du titre, Evgeny Kafelnikov en quarts, puis la surprise belge DeWulf en demi.

Pas impressionné pour un sou, celui que l’on appelle pas encore ‘Guga’ donne en finale une leçon de tennis à Sergi Bruguera, pourtant double vainqueur Porte d’Auteuil en 92 et 93, dominé en trois sets secs. Une idylle commence alors avec le public parisien dont il deviendra rapidement le chouchou et devant lequel il gagnera encore deux titres en 2000 et 2001.