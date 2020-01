Les priorités dans l’enseignements secondaire, technique et la formation  professionnelle

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité. Dans le secteur de l’éducation, plusieurs mesures sociales sont annoncées.

Pour les enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle, les priorités seront entre autres la restructuration du dispositif de pilotage et de suivi des enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle ; la poursuite du renforcement de l’attractivité de l’ESTFP et de l’amélioration de l’employabilité des jeunes ; l’amélioration de l’accès, de l’équité et de la qualité ; l’extension de la mesure de gratuité à l’enseignement secondaire général pour la promotion de la scolarisation des filles ; et le développement de l’alphabétisation centré sur les couches socioprofessionnelles.

Le Ministère des enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle aura à utiliser la somme de 87, 89 milliards de francs CFA pour l’atteinte des objectifs fixés. Un budget qui connait un accroissement de 17,18% comparativement à celui de l’année dernière.

Il est à noter prend en compte les actions à mettre en oeuvre en 2020, de même que les recommandations de l’année 2019, les difficultés rencontrées dans l’exécution du budget 2019, l’évolution des crédits ouverts en 2020 par rapport à 2019, ainsi que les défis et perspectives.