Les Spice Girls espèrent toujours le retour de Victoria Beckham

Les Spice Girls sans Posh Spice, ce n’est pas tout à fait pareil. Alors que Victoria Beckham a toujours refusé de rejoindre le girls band qui l’a rendu célèbre, ses consœurs n’ont apparemment pas abandonné l’espoir de la voir revenir lors d’un des prochains concerts de reformation.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Mel C, alias Sporty Spice, dans une interview pour ET Online.

«Évidemment qu’on espère [qu’elle va revenir]. On en parle tout le temps. On se dit tout le temps “Oh, peut-être qu’un jour elle va revenir”. On espérait vraiment qu’elle nous rejoindrait à la fin du dernier concert. Mais bien sûr, on respecte sa décision», a-t-elle confié.

Victoria Beckham aura encore plusieurs chances de revenir sur son choix, puisque les Spice Girls ont l’intention de repartir en tournée… dès que la situation sanitaire le permettra.