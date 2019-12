Libye : 4 civils tués dans la chute d’une roquette à l’est de la capitale

Quatre civils ont été tués mardi dans la chute d’une roquette près d’un marché de légumes à Tajoura dans la banlieue-est de la capitale libyenne, a annoncé à l’AFP un porte-parole des services de secours.

«Quatre civils ont été tués et six autres blessés par un engin explosif qui a visé le marché de légumes de Tajoura», a précisé ce porte-parole, Oussama Ali. Les forces loyales au Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, ont accusé leurs rivales du maréchal Khalifa Haftar d’avoir bombardé ce «site civil».

Les forces pro-Haftar qui mènent depuis avril une offensive contre la capitale libyenne, n’ont pas commenté cette attaque dans l’immédiat. Selon un photographe de l’AFP sur place, la roquette s’est abattue près d’un marché de légumes. Des éclats d’obus ont été projetés sur des voitures et des bâtiments aux alentours, sur plusieurs de dizaines de mètres, selon la même source.

Depuis le début de l’offensive contre Tripoli, il y a eu au moins 284 morts et 363 blessés parmi les civils, selon l’ONU. Plus de 2000 combattants ont péri dans ce conflit qui a également déplacé plus de 146.000 Libyens, selon la même source.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l’offensive du maréchal Haftar.

Avec AFP