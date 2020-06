Libye : les Européens appellent «instamment» à un cessez-le-feu

Le Haut représentant de l’Union européenne et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et de l’Italie ont appelé mardi les protagonistes du conflit libyen à un cessez-le-feu, a indiqué la diplomatie française.

Les signataires «appellent instamment toutes les parties libyennes et internationales à faire cesser de manière effective et immédiate toutes les opérations militaires et à s’engager de façon constructive dans les négociations», indique le communiqué envoyé par la diplomatie française.