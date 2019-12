Libye : Macron et Sissi appellent à «la plus grande retenue» face aux risques «d’escalade militaire»

Les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont évoqué par téléphone «les risques d’une escalade militaire» en Libye, appelant «l’ensemble des acteurs internationaux et libyens (…) à la plus grande retenue», a annoncé la présidence française ce lundi 30 décembre.

«Ils ont exprimé leur volonté qu’un accord politique soit trouvé dans le cadre des Nations unies, dans le respect des principes agréés à Paris, Palerme et Abou Dhabi, afin de restaurer l’unité et la pleine souveraineté de la Libye”, a ajouté l’Elysée.

Le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert jeudi la voie à une intervention militaire turque directe en Libye en annonçant un prochain vote au Parlement sur l’envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l’homme fort de l’est libyen Khalifa Haftar.

Les deux chefs d’Etat ont évoqué en outre la situation en Méditerranée orientale et «estimé que le protocole d’accord conclu entre la Turquie et la Libye sur la délimitation de leurs juridictions maritimes était contraire au droit de la mer» et «sont convenus de rester en étroit contact à ce sujet».