Libye : Tripoli veut «mettre en oeuvre» l’accord militaire signé avec la Turquie

Le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, a voté jeudi la «mise en oeuvre» d’un accord de coopération sécuritaire et militaire signé récemment avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye.

Lors d’une réunion, le conseil des ministres a «approuvé à l’unanimité la mise en oeuvre du mémorandum d’entente sur la coopération sécuritaire et militaire entre le GNA et le gouvernement turc signé le 27 novembre», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.