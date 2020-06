Libye : Trump et Macron au sujet de la crise libyenne

La Maison Blanche a indiqué que Macron et Donald Trump se sont appelés ce lundi 23 juin. Au cours de leur entretien téléphonique les deux dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu en Libye.

Selon la Maison Blanche, les deux dirigeants ont fortement insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu afin de relancer le dialogue entre les protagonistes.

«Les présidents Donald Trump et Emmanuel Macron ont leur souhait de voir l’escalade militaire, immédiatement prendre fin des deux côtés pour éviter que le conflit libyen ne devienne encore plus dangereux et insoluble», indique le communiqué. Dans la même journée, le chef de l’Elysée a reçu le président tunisien Kais Saied. En conférence de presse commune, il a dénoncé l’attitude de la Turquie dans la région.

Avant Macron, signalons que, le président égyptien Fattah al Sissi a annoncé samedi la disponibilité de l’armée de son pays pour intervenir et aider la Libye à combattre les terroristes et les groupes armés si le GNA continue d’avancer à Syrte avec le soutien de la Turquie. Dans une déclaration, le GNA a dénoncé une déclaration de guerre. La Libye est en proie à l’instabilité depuis la chute du guide Mouammar Kadhafi en 2011.

Par Guy Stéphane AYEGBE