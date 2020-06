Liga : le Barça arrache les trois points et met la pression sur le Réal Madrid

Pour le compte de la 31e journée de la Liga, le Barça recevait Bilbao avec l’ambition de mettre la pression sur le Real Madrid. Mission accomplie. Face à une équipe solidaire défensivement, le Barça a eu énormément de mal à exister en attaque, malgré un trio offensif composé de Griezmann, Suarez et Leo Messi.

Le Barça a monopolisé le ballon sans réussir à faire fructifier sa domination. Bilbao a même su se montrer dangereux par moments. À la 22e minute, Alvarez décochait une tête au point de penalty, qui passait au-dessus des cages catalanes.

Mais finalement Rakitic vient pour délivrer le Barça. Il ouvrira le score à la 71 minute sur une bonne mine croisée du droit qui trompe Simon par l’entremise d’une passe décisive de la Pulga, Lionel Messi.

Le Barça maintient la pression et à dix minutes du terme, un enroulé du gauche de Simon achève sa course à côté du but de Simon.

Ainsi, le score restera le même jusqu’à la fin de la partie. Difficile victoire pour les Blaugranas, mais tout au moins ses trois points permets aux hommes de Quique Setién de garder la première place du classement avec 68 points en attendant de voir le match du Real Madrid contre Majorque.