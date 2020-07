Liga : le Barça esquive le pire grâce à Suarez !

Dans la soirée de ce mercredi 08 juillet 2020, le FC Barcelone recevait leur ami de l’Espanyol pour le compte de la 35e journée. Le derby catalan était très douloureux pour les locaux, mais finalement, ils l’ont emporté sur un petit large de 1-0. Ce qu’il faut pour ne pas mourir.

Au cours de la première période, les Blaugranas ont été moins offensives, par contre leur vis-à-vis ont plutôt été présents dans l’axe pour semer de temps à autre la zizanie entre les défenseurs catalanes. l’Espanyol, dans l’optique de quitter la zone rouge, a multiplié ses attaques et ses tentatives qui n’ont malheureusement accouché aucun chiffre différent de zéro au tableau d’affichage du score.

La seconde période débute à peine et le Barça se retrouve en infériorité numérique. À peine entrée en jeu, Ansu Fati est sanctionné d’un rouge pour une grosse faute sur Calero. Et les deux équipes se retrouveront à dix contre dix quelques instants plus tard. Lozano étant lui aussi expulsé pour les Pericos. Des Pericos qui concéderont l’ouverture du score à la 56e minute. Griezmann talonne pour Messi, dont la frappe est repoussée, mais Suarez a enchaîné et terrasse le portier adverse (1-0).

Et se sera le score final malgré les moult tentatives qui ont suivi. Une victoire peu satisfaisante, mais qui permet au moins aux pistons de Quique Setién à mettre la pression sur la Casa Blanca pour leur rencontre de vendredi. La fin de la Liga reste encore !