Liga : le Real Madrid domine, l’Atletico Madrid gagne, le Barça n’y arrive pas

Le Real Madrid a entamé la nouvelle année par une nette victoire sur le terrain de Getafe (3-0), samedi, dans le cadre de la 19e journée de Liga.

Le club merengue a pu compter sur le doublé de Raphaël Varane (33e, 52e). Le défenseur central français a d’abord repris de la tête un centre côté gauche de Ferland Mendy, avant de tromper à nouveau le gardien adverse de la tête à la réception d’un coup franc venu de la droite de Toni Kroos. Luka Modric a ajouté un troisième but dans les derniers instants (95e).

Atletico Madrid prend le dessus sur Levante

L’Atletico Madrid a dominé Levante (2-1), au Wanda Metropolitano. Angel Correa (12e) et Felipe (17e) ont permis au club de la capitale de l’emporter, les visiteurs ayant trouvé l’ouverture par Roger Marti (15e).

Le Barça tenu en échec par l’Espanyol

Le FC Barcelone a lâché deux points sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (2-2). Surpris par un but de David Lopez (22e), le Barça va prendre les commandes sur des réalisations de Luis Suarez (49e) et Arturo Vidal (58e). Mais à dix après l’expulsion de Frenkie de Jong, les coéquipiers de Lionel Messi vont céder sur un but de Wu Lei (87e).

Avec 40 points, le FC Barcelone doit partager la tête du classement avec le Real Madrid, qui réalise une belle opération après sa large victoire contre Getafe (3-0).