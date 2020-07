Liga : l’Espanyol s’enfonce dans la zone rouge !

La dernière rencontre de la 35e journée en Liga après les matchs de Betis Vs Osasuna et de Villarreal Vs Getafe, était le derby catalan opposant le FC Barcelone à l’Espanyol. Un match purement catalan, qui a favorisé le FC Barcelone et met en danger l’Espanyol.

Le FC Barcelone dans la course de reprendre la tête au classement, n’a plus droit à l’erreur. Comme nous vous l’avions livré dans l’un de nos analyses, si le club catalan perd un match ou enregistre un nul, la probabilité de remporter la Liga lui serait très faible. Ainsi, il doit faire preuve de dynamisme sur toutes les rencontres restantes. Et chose faite.

Dans la soirée d’hier, il a timidement battu l’équipe de l’Espanyol sur un score de 1-0. Ce résultat a permis aux Blaugranas de mettre la pression sur les madrilènes dans sa position de 2e au classement avec 76 points.

De l’autre côté, son adversaire s’est enfoncé dans la ligne rouge à cause de cette défaite. Énième fois menés depuis la reprise du championnat, l’Espanyol se voit reléguer pour la saison prochaine. Il ne sera pas à la Liga. Ce dernier résultat l’a crucifié et il occupe la dernière position (20e) avec 24 points.

Dommage pour le club!