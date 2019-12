Liga : Lionel Messi meilleur buteur de la liga

La pulga a inscrit un but ce soir lors de la victoire 4-1 sur Déportivo Alavès à la 18è journée.

Il a marqué le troisième à la 69è minute jeu et aurait pu en marquer un second s’il n’avait pas laissé le penalty à Luis Suarez. Il totalise 13 buts et dépasse le français du Réal Madrid qui est à 12 buts mais avec un match en moins.

Lionel Messi, l’an dernier à la même journée avait aussi marqué lors de la victoire 2-1 contre Gétafé. Il était néanmoins à 16 buts et menait la tête des buteurs. Avec ce but ce soir, l’Argentin marque son 50ème but et c’est pour la neuvième saison qu’il atteint au moins cette barre.