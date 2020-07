Liga : Sergio Ramos, vol au secours du Réal Madrid !

La rencontre opposant le club madrilène à l’équipe de Bilbao s’est soldée sur un score timide de (1-0) grâce à un penalty bien exploité par le capitaine Sergio Ramos.

La première partie de la rencontre a été moins mouvementée même si le Réal Madrid a essayé quelques choses, ses tentatives n’aboutissaient à rien comme gain de cause. Pourtant, un Marco Asensio, avait essayé une frappe sèche aux 25 mètres qui n’a pas trouvé malheureusement le chemin de la cage adverse (4e).

Le second acte a pour sa part été moins ouvert, et le Real Madrid s’en est donc remis à un penalty pour faire la différence. Suite à un contact physique entre Dani Garcia et Marcelo dans la surface de Bilbao, et que le résultat de la VAR, a permis à l’arbitre de la rencontre d’offrir à Sergio Ramos l’opportunité de se muer, une nouvelle fois, en sauveur (1-0) à la 72e minute. L’international Espagnol marque ainsi son 10e but.

Le match a été plié sur ce score timide, mais qui permet à Zizou et ses poulains de prendre leur distance sur le FC Barcelone, pour le moment avec 78 points.