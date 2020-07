Liga : un ouf de soulagement retrouvé par Griezmann et le Barça !

Ce soir, le Barça peut respirer d’abord un coup. Alors que Sergio Ramos avec le Réal Madrid avait déjà mis la pression au classement suite à leur victoire face à Bilbao. Lionel Messi et ses coéquipiers ont évité de justesse le pire en laminant Villarreal sur un score de 4-1 avec un super lob de Griezmann.

Vu la pression, les Blaugranas n’ont pas tardé à ouvrir la barque en profitant d’un contre son camp de Pau Torres à la 3e minute. Suite à ce coup fatal, les locaux ont vite répliqué en égalisant le score par le biais d’un contre-attaque sulfureux assumé par Gerard Moreno (1-1).

Le match est relancé à nouveau, mais le Barça n’a plus droit au match nul. Car son rival de l’autre côté (Réal Madrid) tient déjà la tête avec sept points d’écart. Cependant, il va falloir nouer les maillots, unies les forces et mettre en cacophonie et en ébullition la défense adverse. Dans cette optique, l’Uruguayen Luis Suarez répond présent sur le rectangle vert et marque du pied-droit à la 20e minute suite à une passe décisive de Messi.

Et la magie des passes décisives ne viennent que de commencer avec la Pulga. À la 45e minute, il permet à l’international tricolore, Antoine Griezmann de marquer un nouveau but suite à une action d’un magnifique lob qui crucifie quasiment le portier adverse (3-1). Enfin, Griezmann pourrait respirer, car il vient de remplir une formalité que les Catalans espéraient depuis des mois. Il a prouvé à son coach Quique Setién qu’il peut lui faire confiance.

À la 72e minute, Ansu Fati remplace Griezmann et participe aussi à la fête. Suite à un service de Jordi Alba, le jeune catalan inscrit le quatrième et met son club à l’abri (86e; 4-1). Assoiffés, les poulains de Setién ont encore tenté de retrouver le chemin du filet, mais en vain. Le score restera intact jusqu’à la fin.

Enfin, après avoir accumulé des matchs nuls, le FC Barcelone peut respirer pour le moment, en attendant de voir la suite du championnat dans les rencontres à venir. Pour Griezmann, ce super but peut lui permettre de gagner une place chez les supporters espagnols et de faire taire les critiques qui coulent depuis des jours.