Lignes de crédit et subventions dans l’Uemoa : la BOAD mobilise 180,78 milliards FCFA pour les secteurs public et privé

Le Conseil d’administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a tenu sa 117ème session ordinaire le mercredi 24 juin 2020. Sous le leadership du président du Conseil d’administration et président de la BOAD, Christian Adovèlandé, la réunion qui s’est déroulée par visioconférence a abouti à l’octroi de financements et soutiens aux Etats membres.

Le Conseil d’administration a approuvé plusieurs opérations dont huit prêts à moyen et long terme d’un montant de 118 milliards FCFA, un prêt à court terme d’un montant de 10 milliards FCFA et un programme de soutien au secteur privé de l’UEMOA d’un montant de 100 milliards FCFA. Ce qui porte à 6 235,8 milliards FCFA, le total des engagements de la BOAD, toutes opérations confondues.

Les engagements approuvés portent sur le financement partiel de plusieurs projets à savoir, la phase de consolidation du Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) en République du Mali avec 5 milliards FCFA comme montant de l’opération ; l’aménagement et le bitumage de la route Yakassé Attobrou-Béttié en République de Côte d’Ivoire pour un montant de 20 milliards FCFA ; l’aménagement et le bitumage de 25 kilomètres de route à Diffa au Niger pour un montant de 15 milliards FCFA ; la construction de la ligne d’interconnexion 161 kV Natitingou-Tanguiéta-Porga-Frontière Bénin-Togo et des postes HTB/HTA associés en République du Bénin avec 15 milliards FCFA ; la construction du réseau d’évacuation centrales thermiques associé aux CIPREL 5 et AZITO 4 en République de Côte d’Ivoire pour un montant de 20 milliards FCFA ; la facilité en faveur de l’Etat togolais pour le financement partiel du plan d’apurement de la dette auprès des fournisseurs d’énergie de la Compagnie d’Energie Electrique du Togo avec 25 milliards FCFA ; la construction d’un complexe hôtelier et sportif par la société Sports City Diamniadio co SA, à Diamniadio au Sénégal pour un montant de 10,5 milliards FCFA ; la construction et l’exploitation de centres emplisseurs de gaz butane à Abidjan et à Yamoussoukro par la société KAMA CI SA en Côte d’Ivoire avec 7,5 milliards FCFA.

100 milliards FCFA de lignes de refinancement au profit des établissements de crédit

La BOAD a proposé la mise en place d’un programme de lignes de refinancement en faveur des établissements de crédit de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) dans le cadre de la relance des activités des entreprises, suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19.

En complément des mesures prises par la BCEAO en faveur des établissements de crédit, la BOAD a adopté la mise en place de ce programme avec 100 milliards FCFA de lignes de refinancement au profit des établissements de crédit. Ces fonds serviront à apporter au secteur privé notamment aux Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), un financement adapté à leurs différents besoins de liquidité de relance des activités et des investissements productifs de renforcement ou d’optimisation production.

De même, le Conseil d’administration a approuvé une ligne de crédit à court terme en faveur de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) pour le refinancement partiel de la campagne arachidière 2019-2020, au Sénégal, à hauteur de 10 milliards FCFA.

Aussi, trois lignes de crédit et deux subventions d’un montant d’environ 180,296 milliards FCFA ont-elles été approuvées par les administrateurs de la BOAD. Tout d’abord, la ligne de crédit de la Banque africaine de développement (BAD) en faveur de la BOAD d’un montant de 32,8 milliards FCFA.

Ensuite, l’octroi d’une subvention et d’une ligne de crédit de l’Agence française de développement à la BOAD destinées au financement de projets climat. Ligne de crédit et subvention de montants respectifs de 49, 2 milliards FCFA et 393,57 millions FCFA.

Enfin, une ligne de crédit de l’Agence française de développement en faveur de la BOAD, destinée à réduire l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 avec 65, 6 milliards FCFA. Pour finir, on a noté l’octroi d’une subvention de la facilité «Investing For Employment» (IFE) promue par la KfW avec 32,8 milliards FCFA.

Compte tenu des effets négatifs causés par la pandémie du coronavirus sur la situation économique des pays partenaires de l’initiative, IFE a décidé de réorienter son soutien financier vers la préservation des emplois dans le secteur privé.

Les ressources de ladite subvention contribueront à soutenir les entreprises viables financièrement avant l’apparition du coronavirus, afin de leur permettre de préserver les emplois et faire face à la crise.

lnvesting for Employment GmbH est une facilité d’investissement créée en 2019 par la KfW avec pour objectif de soutenir la création d’emplois, la formation et l’amélioration des conditions de travail dans les pays partenaires que sont, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie.

Par ailleurs, le Conseil

d’administration a approuvé la deuxième restructuration du projet de création d’un réseau de télécommunications par la société ALPHA TELECOMMUNICATION MALI (ATEL) SA et la Création d’un Comité responsabilité sociétale des ment. entreprises (Comité RSE) de Développeadopau sein de la Banque Ouest Africaine de développement.

En faisant adopter une politique RSE, la BOAD s’engage à être une entreprise dans les relations avec ses parties prenantes, sociétalement responsable. Sa démarche RSE prendra de plus en plus d’importance participant pleinement à sa performance économique. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur les entreprises financées par la BOAD, ses fournisseurs et les achats qu’elle effectue.

Par Falco VIGNON