Ligue 1 Bénin : ESAE vainc l’invaincu Ayema, la première fois de la saison

Le grand rendez-vous de ce week-end a tourné à l’avantage des visiteurs. ESAE a battu en déplacement Ayema et met fin à son invincibilité.

Un seul but a suffi aux protégés de Richard Bio. L’œuvre de Rouchdane Bello a offert la 4ème victoire à l’extérieur des universitaires qui sont les seuls à réaliser cet exploit. Ils gardent également le record de nombre de victoires égal à 6 devant Réal sport et ASVO (4 victoires). ESAE FC reprend la tête du championnat après 2 journées avec 20points.

Ayema tombe pour la première fois de la saison

Ayema n’a pas connu de défaites depuis 9 matchs. Les joueurs avaient aligné 5 nuls avant de commencer par gagner et ont fait tomber 3 équipes avant de chuter. Et cela est arrivé malheureusement à domicile devant son public du stade Issa Hayatou de Missérété.

Ayema était dans la bonne dynamique et avait régné sur le championnat pendant deux journées. Il chute et reste à 17 points. Il pourra même quitter le podium en cas de victoires des Buffles et Dragons (15points). Ayema chute ! À qui le tour ? Buffles ou Dragons qui sont désormais les seuls invaincus du championnat.

Les autres résultats

Dynamo de Parakou 0 # Réal Sport 0

ASPAC 0 # JSP 1

AS Tonnerre 1 # JAC 1

Par Ange M’TOAMA