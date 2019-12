Ligue 1 Bénin – J11 : les affiches du week-end

Après avoir mal digéré sa première défaite de la saison et sa déchéance de la tête, Ayema se déplace sur le terrain de la lanterne rouge ce Vendredi au campus d’Abomey-Calavi. À Parakou, les champions en titre, Buffles accueillent les électriciens d’Energie FC. Il y aura également des rencontres épiques telles que les derbys de l’Ouémé et le classique ASPAC – Panthères.

Ayema devra vite oublier sa défaite du week-end pour faire face à la lanterne rouge. UPI-ONM n’a pas encore gagné un match de la saison et va saisir l’occasion d’accrocher sa première victoire pour ne pas entrer dans la porte de non retour de la relégation. Mais Ayema a été bien fort cette saison à l’extérieur.

En 5 déplacements, l’équipe d’Ayema a obtenu 2 victoires pour 3 nuls et 0 défaite. Meilleure attaque avec 11 buts, elle en a mis 7 à l’extérieur et est la 3ème meilleure équipe de l’extérieur avec 9 points derrière Buffles et ESAE.

La rencontre est donc déséquilibrée sur papier entre d’un côté l’une des meilleures attaques (11buts) et meilleures défenses (3buts) et de l’autre côté, la pire attaque (2buts) et la 5è pire défense (10) mais le mystère de ce championnat est que n’importe quelle équipe peut remporter un match. Et Ayema l’a appris à ses dépens déjà l’an dernier en perdant face à cette même équipe qui était également dernier.

Les derbys de l’Ouémé

L’USSKraké interdit de jouer dans son stade reçoit à Cotonou II l’association de la vallée de l’Ouémé (ASVO). Le club de Magloire Oké joue sans ses supporters qui sont aussi interdits de voyager face à une équipe de Chitou piquée dans son amour propre. Cette dernière a connu deux derniers très difficiles avec un nul sur le terrain de la JAC et une défaite surprise à domicile devant Énergie.

Les hommes de l’ancien gardien de but béninois se sont retrouvés à la 6è place après avoir séjourné quelques heures à la tête du championnat. Après 10 journée, l’ASVO a 14 points avec 7 buts inscrits et 5 buts encaissés. À l’extérieur, elle a fait deux victoires, deux nuls et une défaite. Quant à l’USSKraké, elle vit depuis quelques journées une crise en son sein.

Cette équipe a régné un temps sur la ligue 1 avant de commencer par sombrer à partir de sa défaite 4-2 devant ASPAC et elle n’a plus goûté à la victoire depuis la 3ème journée où elle a battu Réal Sport. L’USSKraké est 14ème avec 10 points, en étant la pire défense (15 buts).

L’autre derby oppose les Dragons à la Jeunesse Sportive de Pobè (JSP) au stade Charles de Gaulle de Porto Novo où les deux équipes reçoivent leurs adversaires. Les Dragons sont invaincus en 10 matchs pendant que la JSP a connu déjà deux défaites. Les oranges et noires sont 4è avec 16 points pendant que les blancs et verts sont 13è avec 11 points.

Le classique entre ASPAC et Panthères

Les deux clubs sont deux doyennes de l’élite. Si ASPAC a pu gagner le championnat à deux reprises (2010 et 2012), les Panthères n’ont jamais pu dominer le championnat même en une journée. Les portuaires évoluent en dent de scie avec 2 defaites, 3 victoires et 5 nuls alors que les ressortissants de Djougou peinent à s’imposer au fil des matchs en alignant 7 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite. ASPAC après avoir été leader lors de la première journée, se retrouve actuellement à la 5è place avec 14 points et les Panthères sont 8è avec 13 points.

Les affiches du week-end

Vendredi 27 Décembre 2019

UPI-ONM # Ayema

USSK # ASVO

Samedi 28 Décembre 2019

Réal sport # AS Tonnerre

ASPAC # Panthères

Dragons. # JSP

JAC. # Dynamo

Dimanche 29 Décembre 2019

Buffles. # Énergie